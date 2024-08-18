FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Brighton'ın yolunu tutması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışları hızlandı. İtalyan basını, bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Göztepe puanını 2'ye yükseltti.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Özellikle orta saha takviyesi için arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek transferi için de düğmeye bastı.
Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Milli futbolcu, Premier Lig ekibi Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.
İngiliz ekibi, Ferdi'nin bonservisi için bonuslarla beraber 35 milyon Euro önerirken, iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe ile Brighton'ın anlaşma sağlaması sonrası Ferdi Kadıoğlu transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
24 yaşındaki sol bekin ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FERDİ YERİNE DORGU
Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe, Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte Çizme ekibine 15 milyon Euro önerdiği de haberin detaylarında yer aldı.
Ferdi'nin ayrılması halinde Dorgu için girişimlerin hız kazanacağı ifade ediliyor.
Patrick Dorgu geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 34 maça çıktı.
Danimarkalı sol bek, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Dorgu'nun Lecce ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
19 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
DİĞER