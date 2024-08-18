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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Brighton'ın yolunu tutması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışları hızlandı. İtalyan basını, bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 10:05
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Kanarya'nın gollerini Edin Dzeko (p) ve Youssef En-Nesyri kaydederken, İzmir temsilcisinin golleri Koray Günter ve Romulo'dan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Göztepe puanını 2'ye yükseltti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Sarı-lacivertlilerde Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Özellikle orta saha takviyesi için arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek transferi için de düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Milli futbolcu, Premier Lig ekibi Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

İngiliz ekibi, Ferdi'nin bonservisi için bonuslarla beraber 35 milyon Euro önerirken, iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Fenerbahçe ile Brighton'ın anlaşma sağlaması sonrası Ferdi Kadıoğlu transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

24 yaşındaki sol bekin ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

FERDİ YERİNE DORGU

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe, Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte Çizme ekibine 15 milyon Euro önerdiği de haberin detaylarında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Ferdi'nin ayrılması halinde Dorgu için girişimlerin hız kazanacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif

Patrick Dorgu geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 34 maça çıktı.

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