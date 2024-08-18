Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Mourinho dün gece intihar etti, hem de Fenerbahçe'yi yaktı. Kararlarıyla Mourinho'nun ne kadar iyi bir hoca olup olmayacağı tartışılacağı gibi ne kadar adam olduğu da tartışılabilir. Çünkü bu takım daha üç gün önce 120 dakika maç oynamış…