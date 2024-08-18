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Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı karşılaşmada skoru koruyamadı 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirirken Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 08:57
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Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İzmir ekibi Göztepe'ye konuk oldu.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertlilerin gollerini, 45.+3. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45.+7. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti..

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe bu mücadele sonunda 4 puana yükselirken, Sabah Gazetesi yazarız Ahmet Çakar, karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

İşte o yazı...

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Mourinho dün gece intihar etti, hem de Fenerbahçe'yi yaktı. Kararlarıyla Mourinho'nun ne kadar iyi bir hoca olup olmayacağı tartışılacağı gibi ne kadar adam olduğu da tartışılabilir. Çünkü bu takım daha üç gün önce 120 dakika maç oynamış…

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

İlk yarıyı 2-0 önde kapatmışsın. Defansın yerleşim hatasından pis bir gol yemişsin. Sonrasındaki yarım saat kabir azabı başlamış. Son yarım saate bakın Göztepe akın akın geliyor, Fenerbahçe'nin oyundan düştüğü çok açık.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Düşünebiliyor musunuz o dakikalarda En-Nesyri ve Tadic hâlâ sahadalar… Çıkar Tadic ve Dzeko'yu, al iki tane diri orta saha, hem direncin artsın hem de topu tutabil…

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Göztepe gibi mütevazi bir takıma karşı 2-0 önde kapattığın maçta puan kaybediyorsan, Mourinho ağır şekilde tartışılmalıdır. Aslında Livakovic olmasa maç son saniyelere de kalmazdı. 80-90 arası kurtardığı net yüzdü yüz 2 şut var.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Bütün bu baskılarda Mourinho uyuyor, kenarda seyrediyor. Kendi kendine üstün insan tripleri atıyor. Yazık çok yazık. Tamam bizim ligimiz bir İngiltere, bir İtalya değil ama Türkiye'de de plaj futbolu oynanmıyor.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Sahada kötü bir hakem ve art niyetli bir VAR hakemi (Mustafa İlker Coşkun) vardı. Göztepe'nin attığı sayılmayan golde karar doğru. Çünkü İsmail'in ayağına basılıyor. Verilen penaltı da doğru.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Çünkü Osayi'nin topuğuna bir darbe var. Ama ikinci yarı hakemlik açısından skandal kararlar vardı.

Ahmet Çakar Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Mourinho intihar etti"

Yanlış fauller, yanlış kartlar ve VAR hakemi kötü niyetli derken de şunu demek istiyorum; Maximin'i VAR'a davet edip niye oyundan attırmadın? Maximin, Koray'ın bileğinin üst tarafına çok kuvvetli basıyor. Ayak yüksek ve bilek üzeri.

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