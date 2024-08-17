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Oosterwolde ve Mert Hakan'a 6 yıl 9 ay hapis istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
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