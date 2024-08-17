Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.