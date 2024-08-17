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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basını sarı lacivertlilerin Barcelona'da Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati'yi kiralamak istediğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 13:42
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Daha önce Avrupa kupaları için açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nin gerçekçi bir hedef olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Lille maçının ardından deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Daha çekişmeli maçlar oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına direkt olarak katılan Fenerbahçe diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

İspanyol basınının iddiasına göre Fenerbahçe yılın transfer bombalarından birini patlatabilir.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

SPORT, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi Fenerbahçe'ye yazdı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Messi'nin veliahtı olarak adlandırılan genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Ayrıca ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan İspanyol devi, 21 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun daha fazla süre alabileceği yeni bir kulübe gitmesini istiyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gelişim süreci yavaşlayan Fati, sarı-lacivertlilerde yeniden eski formuna ulaşabilir.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Ancak transferde Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Bu ekipler oyuncunun durumunu yakından takip ederken hem Barcelona hem de genç oyuncunun nihai kararını bekliyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kiralık olarak geçiren Ansu Fati toplamda 13 maç kaçırdı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak

Ada ekibiyle 30 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 1 asiste imza attı.

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