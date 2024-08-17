Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Ansu Fati kiralanacak
En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basını sarı lacivertlilerin Barcelona'da Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati'yi kiralamak istediğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale ya da son turlara kalamazdık.
Avrupa Ligi'nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız.
Daha çekişmeli maçlar oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına direkt olarak katılan Fenerbahçe diğer yandan transfer harekatını sürdürüyor.
Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor.
İspanyol basınının iddiasına göre Fenerbahçe yılın transfer bombalarından birini patlatabilir.
SPORT, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi Fenerbahçe'ye yazdı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibin, Messi'nin veliahtı olarak adlandırılan genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.
Ayrıca ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan İspanyol devi, 21 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmayı planlıyor.
Teknik direktör Hansi Flick, oyuncunun daha fazla süre alabileceği yeni bir kulübe gitmesini istiyor.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle gelişim süreci yavaşlayan Fati, sarı-lacivertlilerde yeniden eski formuna ulaşabilir.
Ancak transferde Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.
Bu ekipler oyuncunun durumunu yakından takip ederken hem Barcelona hem de genç oyuncunun nihai kararını bekliyor.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kiralık olarak geçiren Ansu Fati toplamda 13 maç kaçırdı.
Ada ekibiyle 30 maça çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 1 asiste imza attı.
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