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Fenerbahçe moral arıyor

Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e şanssız şekilde elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne geçiş yapan Mourinho’nun öğrencileri, Göztepe deplasmanında 3 puan ile moral bulmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe moral arıyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler Lille ile berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Göztepe karşısında kazanarak moral depolamak istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bein Sports 1 canlı yayınlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FRED VE FERDİ MÜJDESİ

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred ile Ferdi Kadıoğlu takım kadrosunda yer aldı. Teknik Direktör Jose Mourinho şans vermesi halinde her iki futbolcu da forma giyebilir. Geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

İŞTE GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Miroshi, Silva, Dennis, Solet, Kayan, Kubilay, Cardoso

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, Maximin, En Nesyri

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