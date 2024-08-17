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Amrabat aşkı depreşti
Faslı orta saha Sofyan Amrabat yeniden gündeme geldi. Geçen yıl forma giydiği Manchester United, Faslı oyuncu için henüz bir teklif yapmadı. Bu durum, 27 yaşındaki oyuncunun seçenekleri değerlendirmesine yol açtı. Fiorentina'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe yeniden girişimlere başlama kararı aldı. Mourinho'nun istediği yıldızla görüşmeler devam ediyor.
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