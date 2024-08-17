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Adım adım Ada'ya
Transferi merakla beklenen ve Lille maçında sakatlığı sebebiyle olmayan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunda yer aldı. Bu durum, transferle ilgili soru işaretlerine yol açsa da görüşmeleri sürdüğü bildirildi. Brighton'un bonuslarla 35 milyon euro'yu gözden çıkarttığı 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devrede. Sarı-lacivertliler, iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor. Brighton'un teklifi şu anda kulüp için daha cazip durumda. Ferdi de kulübün menfaatlerine göre hareket edeceğini belirtti. Bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
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