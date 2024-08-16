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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'ye elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında ön eleme turunu geçemezken İngiliz futbolunun efsane ismi Portekizli çalıştırıcı hakkında, Avrupa'da bir daha antrenörlük yapamayacağını iddia etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:13
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Bu sene ilk kez lig usulü oynanacak olan Avrupa Ligi'nde maçların 4'ü iç sahada oynanacakken, 4'ü ise deplasmanda yapılacak. 8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna direkt katılırken 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: Manchester United, Tottenham, Real Sociedad, Roma, Porto, Atletic Bilbao, Lyon, Frankfurt, Lazio, Nice, Hoffenheim, Union Saint, Rangers, Olympiacos, Az Alkmaar ve Twente...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Oynanan play-off maçlarının ardından 19 takım daha eklenecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Öte yandan dış basında Fenerbahçe'nin Lille'ye elenmesinin yankıları sürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand BBC'ye sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

"AVRUPA'DA ANTRENÖRLÜK YAPAMAZ"

"Avrupa'da bir takıma koçluk yapmak için doğru seviyede olmadığını gördük.

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