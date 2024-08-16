Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!

Bu sene ilk kez lig usulü oynanacak olan Avrupa Ligi'nde maçların 4'ü iç sahada oynanacakken, 4'ü ise deplasmanda yapılacak. 8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna direkt katılırken 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.