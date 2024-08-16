Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya şok sözler: Avrupa'da antrenörlük yapamaz!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'ye elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında ön eleme turunu geçemezken İngiliz futbolunun efsane ismi Portekizli çalıştırıcı hakkında, Avrupa'da bir daha antrenörlük yapamayacağını iddia etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:13
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Bu sene ilk kez lig usulü oynanacak olan Avrupa Ligi'nde maçların 4'ü iç sahada oynanacakken, 4'ü ise deplasmanda yapılacak. 8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna direkt katılırken 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takımlar ise turnuvaya veda edecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: Manchester United, Tottenham, Real Sociedad, Roma, Porto, Atletic Bilbao, Lyon, Frankfurt, Lazio, Nice, Hoffenheim, Union Saint, Rangers, Olympiacos, Az Alkmaar ve Twente...
Oynanan play-off maçlarının ardından 19 takım daha eklenecek.
Öte yandan dış basında Fenerbahçe'nin Lille'ye elenmesinin yankıları sürüyor.
İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand BBC'ye sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
"AVRUPA'DA ANTRENÖRLÜK YAPAMAZ"
"Avrupa'da bir takıma koçluk yapmak için doğru seviyede olmadığını gördük.
Hakemlerle uğraşmak yerine futbola konsantre olması gerekiyor.
Maçlar sahada kazanılıyor" dedi.
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