Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille ile berabere kalan ve Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun çarpıcı istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hedef; tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında...
Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.
Porto'yu, Manchester United'ı ve Roma'yı finale taşıyan, 2 kez kupayı kaldırmayı başaran Mourinho, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla Sevilla'ya kaybetti.
Jose, Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şansız bir şekilde elenerek final görmedi.
Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir. Neden olmasın sonuçta görünen köy kılavuz istemez demişler.
Daha önce bunu üç defa başaran Portekizlinin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise; 1. torbadaki eski takımları; Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto...
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