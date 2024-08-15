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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille ile berabere kalan ve Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun çarpıcı istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda etti ve Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Hedef; tabii ki Jose Mourinho önderliğinde burada başarı elde etmek ve bu organizasyonun en başarılı teknik adamlarından biri şu an Fenerbahçe'nin başında...

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Portekizli çalıştırıcı, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu arenada Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla boy gösterdi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda toplamda 60 maça çıkan Jose Mourinho, 36 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Porto'yu, Manchester United'ı ve Roma'yı finale taşıyan, 2 kez kupayı kaldırmayı başaran Mourinho, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla Sevilla'ya kaybetti.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Jose, Tottenham'la ise son 16'da Zagreb'e şansız bir şekilde elenerek final görmedi.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Bu organizasyonda geçmişi başarılarla dolu olan Mourinho, Fenerbahçe'ye de bir final yaşatabilir. Neden olmasın sonuçta görünen köy kılavuz istemez demişler.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

Daha önce bunu üç defa başaran Portekizlinin şu an bu arenada en büyük rakipleri ise; 1. torbadaki eski takımları; Roma, Manchester United, Tottenham ve Porto...

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