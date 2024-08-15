Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'ye elenen sarı lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yeni lig formatında 36 takımın yer alacağı turnuvada, temsilcimizin 16 muhtemel rakibi belli oldu. İşte rakipler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
MANCHESTER UNITED
TOTTENHAM
REAL SOCIEDAD
ROMA
PORTO
ATHLETIC BILBAO
LYON
EINTRACHT FRANKFURT
LAZIO
NICE
HOFFENHEIM
UNION SAINT-GILLOISE
GLASGOW RANGERS
OLYMPIACOS
AZ ALKMAAR
TWENTE
* Oynanacak play-off maçlarının ardından 19 takım daha turnuvada boy gösterecek.
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