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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'ye elenen sarı lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yeni lig formatında 36 takımın yer alacağı turnuvada, temsilcimizin 16 muhtemel rakibi belli oldu. İşte rakipler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 22:35
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa Liginde alınan yeni kararlar doğrultusunda turnuva formatında yapılan değişiklilerle birlikte her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere toplam 8 farklı takımla eşleşecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bu maçların 4'ü iç sahada oynanacakken, 4'ü ise deplasmanda yapılacak. 8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna; 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım, play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takım ise elenecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

MANCHESTER UNITED

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

TOTTENHAM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

REAL SOCIEDAD

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

ROMA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

PORTO

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

ATHLETIC BILBAO

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

LYON

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

EINTRACHT FRANKFURT

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

LAZIO

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

NICE

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

HOFFENHEIM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UNION SAINT-GILLOISE

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

GLASGOW RANGERS

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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