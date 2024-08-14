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TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu doğrultuda Kanarya'da, 12 isimle yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. İşte o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:38
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TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

5 MAÇTA DA GOL BULDU

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

MOURINHO, ÇİFT SANTRAFORA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

SEYİRCİLER İÇİN UYARI ANONSU YAPILDI

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

TAM 12 AYRILIK BİRDEN!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Lille maçı sonrası flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrodaki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Bu futbolculardan bazıları yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti.

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

İŞTE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN 12 FUTBOLCU...

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

BECAO

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

SAMET

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

LUAN PERES

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

SERDAR AZİZ

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

FERDİ KADIOĞLU

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

RADE KRUNIC

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

CRESPO

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

ZAJC

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

KENT

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

CENGİZ ÜNDER

TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden

EMRE MOR

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