TRANSFER HABERİ: Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Bu doğrultuda Kanarya'da, 12 isimle yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. İşte o futbolcular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.
Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
PENALTI VAR'DAN GELDİ
Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.
Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.
5 MAÇTA DA GOL BULDU
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.
Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.
Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.
MOURINHO, ÇİFT SANTRAFORA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.
Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.
Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.
SEYİRCİLER İÇİN UYARI ANONSU YAPILDI
Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.
Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.
Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.
TAM 12 AYRILIK BİRDEN!
Öte yandan Fenerbahçe'de, Lille maçı sonrası flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrodaki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.
Bu futbolculardan bazıları yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak.
Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti.
İŞTE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN 12 FUTBOLCU...
BECAO
SAMET
LUAN PERES
SERDAR AZİZ
FERDİ KADIOĞLU
RADE KRUNIC
CRESPO
ZAJC
KENT
CENGİZ ÜNDER
EMRE MOR
JOAO PEDRO
DİĞER