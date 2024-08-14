TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor
Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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90+1. dakikada Lille futbolcusu Diakite'nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmaların ilk 15 dakikalık bölümünde gol olmadı.
İkinci devrede Aissa Mandi, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek Lille'i 10 kişi bıraktı.
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı sonucu 118. dakikada gol yedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK!
Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündemde.
İtalyan medyası, Napoli'nin Frosinone'den Bresciani'nin transferini bitirdiğini ve sıranın Sebastian Szymanski'ye geldiğini iddia etti.
Polonyalı oyuncu için İtalyan devinin 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilen haberde; ''Napoli, kısa sürede transferi bitirebilir'' denildi.
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