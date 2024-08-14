Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fransız ekibi Lille'i konuk etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

90+1. dakikada Lille futbolcusu Diakite'nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ve maç uzatmalara gitti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Uzatmaların ilk 15 dakikalık bölümünde gol olmadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

İkinci devrede Aissa Mandi, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek Lille'i 10 kişi bıraktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı sonucu 118. dakikada gol yedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

FENERBAHÇE'DE AYRILIK!

Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündemde.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

İtalyan medyası, Napoli'nin Frosinone'den Bresciani'nin transferini bitirdiğini ve sıranın Sebastian Szymanski'ye geldiğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Napoli istiyor

Polonyalı oyuncu için İtalyan devinin 20 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtilen haberde; ''Napoli, kısa sürede transferi bitirebilir'' denildi.

Icardi'den Mourinho'ya cevap!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
DİĞER
Caner'in büyük aşkıydı! "Gelinim Olur musun?" Tülin Koca'nın son hali şoke etti! "Yıllar hiç acımamış"
AK Parti'ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümü
Dış basından flaş F.Bahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"
G.Saray'a 16'lık orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! Fenerbahçeli yıldız Çizme yolcusu! 10:46
Real Madrid - Atalanta maçı yayın bilgileri! Real Madrid - Atalanta maçı yayın bilgileri! 10:38
Dış basından flaş F.Bahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka" Dış basından flaş F.Bahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka" 10:36
G.Saray'a 16'lık orta saha! G.Saray'a 16'lık orta saha! 10:22
Real Betis - Girona maçı ne zaman? Real Betis - Girona maçı ne zaman? 10:21
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 10:18
Daha Eski
Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber! Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber! 10:15
Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! 09:51
Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? 09:41
Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman? Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman? 09:38
Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? 09:35
Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman? 09:29