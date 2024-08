Fransız yıldız, Mourinho 'ya övgülerde bulunarak, "Mourinho arayıp önceliğinin siz olduğunu söylediğinde, hayır demek çok zor. Her gün onun kişiliğine hayran kalıyorum. Buraya gelmemde etkili oldu" dedi. Deneyimli yıldız, taraftarlara vurgu yaparak " Süper Lig 'in yüksek standardı beni şaşırttı. Taraftarlar kulübün her zaman arkasında. Kariyerimde böyle bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.