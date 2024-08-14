İlk kez elendi

Jose Mourinho ilk kez eleme turu etabında elendi. Kariyerinde daha önce Avrupa Ligi'nde görev yaptığı Tottenham ve Roma ile fire vermeden grupları görmesini bilen Mourinho, ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme aşamasında mücadele etmişti. Portekizli çalıştırıcı, Devler Ligi'nde üzüldü. 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu eleyen deneyimli antrenör, 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i geçemedi. Mourinho, eleme turlarındaki ilk yenilgisini de geçen hafta Lille deplasmanında 2-1'le almıştı.

FENERBAHÇE'DE OLMADI

Tecrübeli hoca, Avrupa Ligi'nde Tottenham'ın başındayken Maccabi Haifa, Plovdiv ve Shkendija gibi takımları elemiş, adını gruplara yazdırmıştı. Mourinho, daha sonra İtalyan temsilcisi Roma ile Trabzonspor'u 3-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı. 61 yaşındaki teknik adam, ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile elendi.

MONTELLA İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dünkü Fenerbahçe-Lille mücadelesini tribünden seyretti. Montella, yardımcı antrenörleriyle beraber protokol tribününde takip etti. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ilk kez bir maçı stadyumdan izledi ve yeni sezon mesaisine başladı.

Dostluk yemeği

Fenerbahçe ile Lille yöneticileri maç öncesi dostluk yemeğinde buluştu. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki dostluk yemeğine Genel Sekreter Burak Kızılhan, Sportif Direktör Mario Branco ile Lille Başkanı Olivier Letang ve UEFA Delegesi Iveta Stoyanova katıldı.

ŞANSSIZ SAKATLIK

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de şanssızlık bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun arka adalesinden sakatlandığı için mücadeleden kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldığı kaydedildi. Ferdi, buna karşın takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak maçı tribünden takip etti, moral vermeye çalıştı.