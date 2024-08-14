Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta müsabakasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.