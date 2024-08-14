Böyle şans olmaz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında dün Lille'i konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının önünde karşılaşmayı kazanıp, turu geçmek için ilk dakikadan itibaren rakip kaleye baskı kurdu. Aradığı pozisyonları da buldu ama özellikle ilk yarıda kaleci Chevalier'i geçemedi. İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden temsilcimiz, 82'de Osayi-Samuel ile gole çok yaklaştı. Ancak Nijeryalının vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

'Ah'lar, Vah'lar' eşliğinde maçı izleyen taraftarlar 90+1'de çılgına döndü. Oosterwolde'nin taç atışında Diakite, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe, 1-0'lık üstünlüğü ele geçirip maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda Mandi atıldı, Lille 10 kişi kaldı. Oyunu Lille yarı alanına yıktığımız anlarda Fransızlar atak geliştirdi, top Jayden'ın eline çarptı, VAR izletti, hakem penaltı dedi. David, skoru 1-1 getirdi. 120'de Cenk'in kafası direğe takıldı. Maç bitti, F.Bahçe Devler Ligi'ne veda etti. Yeni rota Avrupa Ligi...

DİREK KABUSU!

Lille'i Şampiyonlar Ligi'nden elememize adeta direkler engel oldu. Skor 0-0'ken 82'de Dzeko'nun kafayla indirdiği topa ceza alanı dışından çok sert vuran Osayi'nin vuruşu, direkten oyun alanına döndü. Skor 1-1'ken de kırılma anını bu sefer Cenk Tosun'la yaşadık. 120'de En-Nesyri'nin indirdiği topa kafayı vuran Cenk, üst direği geçemedi. Top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Direkten dönen iki topumuzun ardından Fransız ekibini elememiz işten bile değildi.

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Portekizli hoca, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık sebebiyle oynatamazken Samuel ile İrfan Can'ı ise yedek soyundurdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de değerlendirdi.

TADIC YENİDEN KANADA GEÇTİ

Tadic, Lille karşısında sağ kanatta görev aldı. Geçen sezon sol açıkta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, Lille maçında sağ kanatta değerlendirildi. Adana Demirspor maçında Mourinho'nun 10 numarada oynattığı Tadic, Lille karşısında ise yeniden kanada çekildi.

OOSTERWOLDE TAÇTAN ASİST YAPTI

Dev maçı uzatmalara götüren gol, taçtan geldi. 90+1'de Oosterwolde'nin uzun taç atışında savunmada Diakite'den seken top ağlarla buluştu. Maçın en iyi oyuncularından birisi olan Hollandalı sol bek, Ferdi Kadıoğlu'nun son dakika sakatlığı sonrasında ilk 11'de yer bulurken, 119'da Oğuz Aydın'la değişti.

ŞANSSIZ BİR PENALTI OLDU

Tadic, ilk maçın faturasını ağır ödediklerini söyledi. Sırp yıldız, "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Şanssız bir penaltı oldu. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacaktı. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz" dedi.