UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Lille'i ağırladı. Sarı-lacivertliler normal süreyi 1-0 önde bitirdi ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda Fransız ekibi skoru 1-1'e getirerek turu geçen taraf oldu. Temsilcimizin aldığı bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması da merak edilmeye başlandı. Peki; bu mücadele sonrasında ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:02
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İşte güncel ülke puanı sıralaması...
1- İNGİLTERE: 85,732
2- İTALYA: 75,356
3- İSPANYA: 70,561
4- ALMANYA: 67,910
5- FRANSA: 55,307
5- HOLLANDA: 52,483
7- PORTEKİZ: 47,116
8-) BELÇİKA: 42,000
9- ÇEKYA: 35,350
10- TÜRKİYE: 35,000
11- NORVEÇ: 30,250
11- İSRAİL: 29,875
16- DANİMARKA: 28,575
14- YUNANİSTAN: 28,250
13- AVUSTURYA: 28,700
15- İSVİÇRE: 27,775
17- İSKOÇYA: 27,000
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