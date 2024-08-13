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UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Lille'i ağırladı. Sarı-lacivertliler normal süreyi 1-0 önde bitirdi ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda Fransız ekibi skoru 1-1'e getirerek turu geçen taraf oldu. Temsilcimizin aldığı bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması da merak edilmeye başlandı. Peki; bu mücadele sonrasında ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:02
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UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i ağırladı.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, normal süreyi 1-0 önde kapatsa da; uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

F.Bahçe yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecekken, UEFA ülke puanı sıralaması da merak edilmeye başlandı.

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 85,732

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İTALYA: 75,356

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İSPANYA: 70,561

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 67,910

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 55,307

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- HOLLANDA: 52,483

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 47,116

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

8-) BELÇİKA: 42,000

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- ÇEKYA: 35,350

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- TÜRKİYE: 35,000

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- NORVEÇ: 30,250

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- İSRAİL: 29,875

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

16- DANİMARKA: 28,575

UEFA ÜLKE PUANI | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! İşte Türkiye'nin sıralaması

14- YUNANİSTAN: 28,250

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