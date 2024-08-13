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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Her iki oyuncunun da yeni adresleri büyük ölçüde belli oldu. Sarı lacivertli iki futbolcunun yine aynı takımda buluşmak üzere oldukları öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 11:33
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Yönetim, gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular için de görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen isimlerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

TEMAS KURULDU

Transfer döneminde Emir Ortakaya, Umut Nayir ve Joao Pedro için Fenerbahçe'nin kapısını çalan, ancak son noktayı koyamayan Antalyaspor, bir kez daha Kadıköy seferlerine başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Ajansspor'un haberine göre, Kırmızı-Beyazlılar, bu kez Miguel Crespo ve Miha Zajc çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Hem Crespo hem de Zajc'ın durumlarını takip eden Akrep, bütçesine uygun olan ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe'nin de görüşmelere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

CRESPO SICAK BAKIYOR

Her iki futbolcu için de görüşmelerini sürdüren Antalyaspor'a Crespo isminin daha yakın olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Hem maliyetinin daha düşük olması hem de Portekizli futbolcunun Anadolu'da forma giymeye soğuk bakmaması sebebiyle transfer olasılığının daha yüksek olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

MAAŞLARINA GEÇEN SEZON ZAM YAPILDI

Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc ve 2021 yılında Estoril'den kadroya katılan Miguel Crespo'nun maaşlarına geçtiğimiz sezon zam yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Zajc'ın 600 bin Euro olan maaşı 1.4 milyon Euro, Crespo'nun da 500 bin Euro olan maaşı 1 milyon Euro'ya çıkarılarak sözleşme yenilenmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Crespo'nun 2025, Zajc'ın ise 2026 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Bu sezon her iki futbolcu da henüz resmi maçlarda süre alamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Geçen sezonu Miha Zajc, 21 maçta forma giyerek tamamlarken, Crespo ise ilk devre 18 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Sezonun ikinci yarısını İspanyol ekibi Rayo Vallecano'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 15 maçta süre aldı ve skor katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

UMUT NAYİR, EMİR ORTAKAYA VE PEDRO DA GÜNDEME GELDİ

Antalyaspor'un daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 3 futbolcu için de girişimde bulunurken, bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Kırmızı-Beyazlıların listesinde bulunan Umut Nayir transferinde Konyaspor başarılı olurken, Emir Ortakaya ise Belçika ekibi Westerlo'da karar kıldı.

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