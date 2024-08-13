TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri

Ajansspor'un haberine göre, Kırmızı-Beyazlılar, bu kez Miguel Crespo ve Miha Zajc çalışma yürütüyor.

Hem Crespo hem de Zajc'ın durumlarını takip eden Akrep, bütçesine uygun olan ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe'nin de görüşmelere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında yer aldı.