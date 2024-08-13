TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! İşte yeni adresleri
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Her iki oyuncunun da yeni adresleri büyük ölçüde belli oldu. Sarı lacivertli iki futbolcunun yine aynı takımda buluşmak üzere oldukları öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talip çıktı.
TEMAS KURULDU
Transfer döneminde Emir Ortakaya, Umut Nayir ve Joao Pedro için Fenerbahçe'nin kapısını çalan, ancak son noktayı koyamayan Antalyaspor, bir kez daha Kadıköy seferlerine başladı.
Ajansspor'un haberine göre, Kırmızı-Beyazlılar, bu kez Miguel Crespo ve Miha Zajc çalışma yürütüyor.
Hem Crespo hem de Zajc'ın durumlarını takip eden Akrep, bütçesine uygun olan ismi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, Fenerbahçe'nin de görüşmelere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında yer aldı.
CRESPO SICAK BAKIYOR
Her iki futbolcu için de görüşmelerini sürdüren Antalyaspor'a Crespo isminin daha yakın olduğu ifade edildi.
Hem maliyetinin daha düşük olması hem de Portekizli futbolcunun Anadolu'da forma giymeye soğuk bakmaması sebebiyle transfer olasılığının daha yüksek olduğu gelen haberler arasında yer aldı.
MAAŞLARINA GEÇEN SEZON ZAM YAPILDI
Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc ve 2021 yılında Estoril'den kadroya katılan Miguel Crespo'nun maaşlarına geçtiğimiz sezon zam yaptı.
Zajc'ın 600 bin Euro olan maaşı 1.4 milyon Euro, Crespo'nun da 500 bin Euro olan maaşı 1 milyon Euro'ya çıkarılarak sözleşme yenilenmişti.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Crespo'nun 2025, Zajc'ın ise 2026 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor.
Bu sezon her iki futbolcu da henüz resmi maçlarda süre alamadı.
Geçen sezonu Miha Zajc, 21 maçta forma giyerek tamamlarken, Crespo ise ilk devre 18 maçta sahaya çıktı.
Sezonun ikinci yarısını İspanyol ekibi Rayo Vallecano'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 15 maçta süre aldı ve skor katkısı veremedi.
UMUT NAYİR, EMİR ORTAKAYA VE PEDRO DA GÜNDEME GELDİ
Antalyaspor'un daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 3 futbolcu için de girişimde bulunurken, bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
Kırmızı-Beyazlıların listesinde bulunan Umut Nayir transferinde Konyaspor başarılı olurken, Emir Ortakaya ise Belçika ekibi Westerlo'da karar kıldı.
Joao Pedro için de girişimde bulunan Antalyaspor, Brezilyalı golcünün son 2 sezonda yaşadığı sakatlıklar ve ortaya koyduğu performans sebebiyle geri adım attı.
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