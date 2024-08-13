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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe, tecrübeli stoperini Süper Lig ekibine göndermek üzere. İşte o oyuncu ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:28
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Süper Lig'in başlaması ile transfer operasyonları Fenerbahçe'de hız kazanmış durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Fred'in sakatlığı sonrası orta saha oyuncusu için kolları sıvayan sarı lacivertli ekip, birçok ayrılık ile de burun buruna.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama mücadelesi vermeye hazırlanan dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho, deneyimli stoperini bir Süper Lig takımına göndermek üzere.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

İşte 2022 yılından beri sarı lacivertli forma giyen o Brezilyalı oyuncu ve anlaşmak üzere olduğu takım...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Luan Peres, 2022 yılının Temmuz ayında kulüp renklerine bağlanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Deneyimli stoper; Brezilya, Belçika ve Fransa ekiplerinde forma giydikten sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 23 maça çıkmış, 1 gol ve 1 asist katkısı sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

TRT Spor'daki habere göre Mourinho, kadro yapılanması için oyuncuyu göndermek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Haberde Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor'un Luan Peres'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Sakatlıklar ile boğuşan Brezilyalı'yı memleketinden de birçok takımın takip ettiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

Bu takımlardan birisi Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras'tı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı düşünülüyor.

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