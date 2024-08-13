TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de yeni ayrılık! Tecrübeli stoper, Süper Lig takımı ile anlaşmak üzere
Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe, tecrübeli stoperini Süper Lig ekibine göndermek üzere. İşte o oyuncu ve detaylar... (FB spor haberi)
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İşte 2022 yılından beri sarı lacivertli forma giyen o Brezilyalı oyuncu ve anlaşmak üzere olduğu takım...
Luan Peres, 2022 yılının Temmuz ayında kulüp renklerine bağlanmıştı.
Deneyimli stoper; Brezilya, Belçika ve Fransa ekiplerinde forma giydikten sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 23 maça çıkmış, 1 gol ve 1 asist katkısı sunmuştu.
TRT Spor'daki habere göre Mourinho, kadro yapılanması için oyuncuyu göndermek istiyor.
Haberde Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor'un Luan Peres'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.
Sakatlıklar ile boğuşan Brezilyalı'yı memleketinden de birçok takımın takip ettiği biliniyordu.
Bu takımlardan birisi Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras'tı.
30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı düşünülüyor.
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