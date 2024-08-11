Hatasız açılış

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Süper Lig'de açılışı evinde Adana Demirspor karşısında yaptı, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Lille rövanşı öncesi moral depoladı. Baskılı başlamak isteyen Fenerbahçe ilk anlarda istediği pozisyonları bulamadı. 20'de Saint Maximin'in şutunda genç kaleci Deniz iki hamlede kurtardı. 34'te Saint Maximin yine topla çok iyi hareketlendi ve müthiş pasında Dzeko'yu golle buluşturdu: 1-0 44'te bu kez Dzeko pasını verdi, Tadic vurmakta gecikince fırsat kaçtı.

TEMPO DÜŞTÜ

2. yarıda tempo düştü. Lille rövanşını da düşünen Fenerbahçe, oyunu daha geride kabul etti. Dzeko'nun denemelerinden sonuç çıkmadı. 79'da ise Adana Demirspor çok net bir fırsat yakaladı, İsmail'in kaptırdığı topta hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Alioui'nin karşı karşıya şutundan gol bulamadı. 85'te En-Nesyri, Tadic'in şık pasına hareketlense de genç kaleci Deniz Eren'i aşamadı. Son dakikalar zorlu geçerken 90+1'de Adana Demirspor bir fırsat daha buldu, ceza sahasında Yusuf Barasi'nin şutu auta gitti.

KALDIĞI YERDEN

Sarı lacivertliler, 2024- 2025 sezonunda kaldığı yerden devam etti. Geçen sezonun son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da galibiyetle başladı. Öte yandan sarı lacivertli ekip yine geçen sezondan bu yana üst üste 5. maçında da kalesini gole kapattı.

KALPTEN İSTEDİM

Saint Maximin, "Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. İlk lig maçımdı ve kazanmayı kalpten istedim. 1 asistle takıma katkı sağladım, mutluyum" ifadelerini kullandı.

GİTME SANA MUHTACIM

Fenerbahçe taraftarları dün maç sonunda Ferdi Kadıoğlu'na özel tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Ferdi için 'Gitme sana muhtacım' diyerek tempo tuttu.

HÜCUMCU KADRO SAHADA

Sarı lacivertlilerde Adana Demirspor karşısında hücuma dönük bir ilk 11 tercih edildi. Lille'e şık bir frikik golü atan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'e alan Mourinho ayrıca Saint Maximin, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu da kullandı. Savunmada Çağlar kenara gelirken Djiku ile Oosterwolde tandemde başladı. Sağ bekte de Osayi Samuel oynadı.

OLMAYAN ŞEY GOLLERDİ

İlk lig maçında galibiyet alan Jose Mourinho, "Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikadaki oyunumuza bakınca sonuç farklı olmalıydı. 3. bölgede doğru şeyleri yapamadık teknik anlamda" dedi. Portekizli hoca, "Bir pozisyonda 2 oyuncu olunca değişiklik kolay, Szymanski orta sahada oynadı. Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey. Fenerbahçe için çalışıyorum ama Türk futbolu için de çalışıyorum" diye konuştu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, sezonun açılışında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı lacivertliler tribünleri tamamen doldururken, sahaya çıkan oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda ADL'li oyuncunun vücudundan sektikten sonra eline çarptı hakem Atilla Karaoğlan penaltıyı vermedi. Mohammadi topsuz alanda Osayi'ye, Jayden, Michut'a tabanıyla bastı hakem iki pozisyonda da idare etmeyi tercih etti.

MAXIMIN'DEN SİFTAH

Yeni transferler Saint-Maximin ilk 11'de yer aldı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille önünde ilk kez oynayan Fransız yıldız, ligde de siftah yaptı. Maximin, Dzeko'ya yaptığı asistle alkışlandı. Diğer transferler Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve En-Nesyri yedek başladı.

AĞLAYARAK SÖYLEMİYORUM

Jose Mourinho, Fred'in eksikliğiyle ilgili bir kez daha konuştu. Mourinho, "Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz. Ancak bunları 'ağlayarak' söylemiyorum" dedi.

15 YAŞINDA KALEDE

Adana Demirspor'da sürpriz bir isim kaleye geçti. 21 Eylül 2008 doğumlu, 15 yaşındaki Eren Deniz Dönmezer ilk 11'de yer aldı. Adana Demir'in hocası Michael Valkanis de "Deniz Eren, genç ama potansiyeli çok yüksek bir kaleci. Fiziksel olarak takımın en hazır oyuncularından. Potansiyelli oyunculara fırsat verilmeli" dedi.