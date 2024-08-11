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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 09:42
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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Fenerbahçe, evindeki ligin ilk maçını tek farklı galibiyetle bitirdi ama 90 dakika içindeki oyunu hiç tatminkâr değildi"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Ciddi üretkenlik sıkıntısı çektiler. Hücum girişimlerinde sahneye çıkarak çok iyi işler yapan sadece bir isim vardı: Saint-Maximin"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Adeta rakibin kalabalık savunmasını açan bir çilingir görevi yapıyordu"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Dzeko'nun attığı golün de hazırlayıcısıydı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı için 60'tan sonra oyundan düştü. Daha sonra da Mourinho kendisini dışarı aldı"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Peki, şöyle bir soru sorulabilir; Fenerbahçe, neden böyle tutuk oynadı ve yeterli hücum etkinliği sağlayamadı? Ben bu sorunun cevabını şu şekilde veririm: "Tadic ve İrfan Can'ın hem fiziksel problemleri var hem de yapıları itibariyle ağır oyuncular"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Bunlara Dzeko'yu da eklediğimizde 3 tane çalımla rakip eksiltemeyen futbolcu ortaya çıkıyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Gecenin flaş ismi Saint-Maximin'in de defansif eksikliğini göz önüne alırsak bu kadroyla Fenerbahçe'nin, takım presinde başarılı olması ve pozisyon zenginliği bulması mümkün olmaz."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Takımın enerji küpü her zamanki gibi İsmail Yüksek'ti"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"En-Nesyri çok önemli bir santrfor. Mourinho'nun mutlaka fizik olarak onu hazırlaması lazım"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Zaten geçen seneyi oynayarak geçirmiş bir futbolcu. Bir de Mourinho, Lille karşısındaki takım kadrosunu çok iyi ve doğru planlaması lazım"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Mourinho'nun dün geceden ders çıkararak, 1-2 dokunuşla Lille maçına iyi hazırlanması gerekiyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!

"Demirspor, kısıtlı kadrosuyla disiplin içinde iyi mücadele etti. En büyük hayal kırıklığı bir şey yapmayan Yusuf'tu.

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