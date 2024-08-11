FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı!
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Dzeko'nun attığı golün de hazırlayıcısıydı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı için 60'tan sonra oyundan düştü. Daha sonra da Mourinho kendisini dışarı aldı"
"Peki, şöyle bir soru sorulabilir; Fenerbahçe, neden böyle tutuk oynadı ve yeterli hücum etkinliği sağlayamadı? Ben bu sorunun cevabını şu şekilde veririm: "Tadic ve İrfan Can'ın hem fiziksel problemleri var hem de yapıları itibariyle ağır oyuncular"
"Bunlara Dzeko'yu da eklediğimizde 3 tane çalımla rakip eksiltemeyen futbolcu ortaya çıkıyor"
"Gecenin flaş ismi Saint-Maximin'in de defansif eksikliğini göz önüne alırsak bu kadroyla Fenerbahçe'nin, takım presinde başarılı olması ve pozisyon zenginliği bulması mümkün olmaz."
"Takımın enerji küpü her zamanki gibi İsmail Yüksek'ti"
"En-Nesyri çok önemli bir santrfor. Mourinho'nun mutlaka fizik olarak onu hazırlaması lazım"
"Zaten geçen seneyi oynayarak geçirmiş bir futbolcu. Bir de Mourinho, Lille karşısındaki takım kadrosunu çok iyi ve doğru planlaması lazım"
"Mourinho'nun dün geceden ders çıkararak, 1-2 dokunuşla Lille maçına iyi hazırlanması gerekiyor"
"Demirspor, kısıtlı kadrosuyla disiplin içinde iyi mücadele etti. En büyük hayal kırıklığı bir şey yapmayan Yusuf'tu.
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