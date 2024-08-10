Jose'yle ilk perde açılıyor

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

MOTİVASYON İÇİN ÖNEMLİ

Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularından mutlak galibiyet isterken, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunun da altını çizdi. Portekizli çalıştırıcının, "Sezona iyi başlamak, galibiyetle başlamak her zaman moral motivasyonu yükseltir" dediği öğrenildi. 5 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Lille ile oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi yeni transferlerden Saint-Maximin'i ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.

43'ÜNÜ KAZANDI

Kanarya, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta karşılaşmalarında iyi bir grafik ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı. 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10 da yenilgi yaşadı.

HÜCUM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi. Kenarlara Oğuz Aydın ve Saint- Maximin takviyelerini yapan sarı- lacivertliler, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayırdı, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'u ise kadrosuna kattı

KADIKÖY'DE 21'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

3 EKSİK BULUNUYOR

Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bırakacak.

EN SON 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. İlk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı- lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

5'TE 4'LE BAŞLADI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu. Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

İŞTE FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Yılmaz, Gravillon, Semih, Manev, Yusuf, Maestro, Michut, Mohammadi, Nourani, Ali Yavuz, Nongoh

CENGİZ KADRODA

Teknik direktör Jose Mourinho, gönderilmesi yönünde rapor sunduğu ve Avrupa kadrosuna yazmadığı Cengiz Ünder'i Adana Demirspor maçının kadrosuna aldı.