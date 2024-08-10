Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro'luk piyango! Transfer resmileşiyor
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilere, o isim için 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve yönetimin bu öneriyi kabul ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
Yönetim, teknik direktör Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyordu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği o isimle ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe uzun bir süredir İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile vedalaşmanın planlarını yapıyordu.
Tam da bu noktada Ryan Kent hakkında çarpıcı bir iddia geldi.
TNT Spor, İpswich Town'un Ryan Kent için Fenerbahçe'ye 2.5 milyon sterlinlik bir teklif yaptığını yazdı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin de bunu kabul ettiğini yazdı.
Haberde; transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanacağının da altı çizildi.
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