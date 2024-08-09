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Lille'den Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy uyarısı!

Lille, Fenerbahçe maçı öncesi deplasmandaki maçı izlemeye gidecek olan taraftarlarına uyarıda bulundu. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 17:01
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Lille'den Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy uyarısı!

Lille, maç öncesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını Kadıköy konusunda uyardı!

Paylaşımda, "Lille formalarının şehrin her yerinde giyilmemesi ve Fenerbahçe taraftarlarının toplandığı Kadıköy'den uzak durulması tavsiye edilir." cümlelerini kullanarak uyarılarda bulundu.

İşte o paylaşım:

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