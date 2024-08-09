Lille'den Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy uyarısı!

Lille, maç öncesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını Kadıköy konusunda uyardı!
Paylaşımda, "Lille formalarının şehrin her yerinde giyilmemesi ve Fenerbahçe taraftarlarının toplandığı Kadıköy'den uzak durulması tavsiye edilir." cümlelerini kullanarak uyarılarda bulundu.
İşte o paylaşım:
Vous avez prévu d'effectuer le déplacement à Istanbul, ce mardi pour assister à Fenerbahçe-LOSC dans le cadre du 3ème tour préliminaire retour de l'UEFA Champions League ? Ces informations pratiques vous concernent. ➡️ https://t.co/UF4wIQAmOW#FBLOSC pic.twitter.com/VZqrbftmhO— LOSC (@losclive) August 9, 2024