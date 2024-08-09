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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmekte olduğu Faslı oyuncu Sofyan Ambarat, deplasmandaki hazırlık maçına transfer görüşmeleri yaptığı için gitmeme kararı aldı! Karar, teknik direktör Raffaele Palladino ile birlikte alındı. İşte sarı lacivertli ekibi sevindirebilecek haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 13:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 13:19
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Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Sofyan Ambarat'tı.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Sarı lacivertli ekibin bir süredir temasta olduğu tecrübeli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

İtalyan basınına göre Kanaryalar, oyuncu için bir teklif yapmış fakat bu teklif Fiorentina tarafından yetersiz bulunmuştu.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Ayrıca Galatasaray'ın da 27 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Ambarat'ın, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrıca talepleri mevcuttu ve iki kulüp de oyuncu ile temaslarına devam ediyordu.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

La Nazione'nin haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu, takımının Almanya'da Freiburg ile oynayacağı hazırlık maçına götürülmedi.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Habere göre karar teknik direktör Raffaele Palladino ile mutabakata varılarak alındı ve Ambarat, transfer görüşmeleri için Floransa'da kaldı.

Fenerbahçe'de flaş Ambarat gelişmesi!

Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren oyuncunun görüşmeler sonunda vereceği karar ise Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takım için merak konusu.

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