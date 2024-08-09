FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Adana Demirspor maçıyla start verecek olan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Ada temsilcisi, bonuslar dahil Ferdi için Fenerbahçe'ye tam tamına 35 milyon euro önerdi.
İkinci teklif ise İngiliz devi Arsenal'den geldi.
Topçular ise; 20 milyon euro'yla Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Yönetim, 35 milyon eurodan dolayı Brighton'a sıcak bakıyor.
Ferdi ise Arsenal'den yana tavır almış durumda ve önceliği bu.
Yönetim, milli oyuncuyla Adana Demirspor maçının ardından bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu toplantıda Ferdi'nin maaş artışı ve takımda kalması da masaya yatırılacak konulardan biri.
Hafta başında Ferdi transferi kesinleşecek.
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