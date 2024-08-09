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FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Adana Demirspor maçıyla start verecek olan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncuyu takibe alan Avrupa ekipleri, tekliflerini iletmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

İlk teklif Brighton'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Ada temsilcisi, bonuslar dahil Ferdi için Fenerbahçe'ye tam tamına 35 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

İkinci teklif ise İngiliz devi Arsenal'den geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Topçular ise; 20 milyon euro'yla Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Yönetim, 35 milyon eurodan dolayı Brighton'a sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Ferdi ise Arsenal'den yana tavır almış durumda ve önceliği bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Görüşme tarihi belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Yönetim, milli oyuncuyla Adana Demirspor maçının ardından bir görüşme gerçekleştirecek.

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