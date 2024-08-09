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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 10:46
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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta müsabakasında Fenerbahçe - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.

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