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Acil eylem planı

Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli... Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği futbolcular, henüz takımdan ayrılabilmiş değil. Yönetim, her ne kadar oyuncuların menajerlerine "Kulüp bulun" talimatı verse de resmi bir teklif gelmedi. Bu da transferde Fenerbahçe'nin bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, acil eylem planına geçme kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Acil eylem planı
Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli... Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği futbolcular, henüz takımdan ayrılabilmiş değil. Yönetim, her ne kadar oyuncuların menajerlerine "Kulüp bulun" talimatı verse de resmi bir teklif gelmedi. Bu da transferde Fenerbahçe'nin bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, acil eylem planına geçme kararı aldı. Öncelik, Luan Peres, Miguel Crespo, Joao Pedro ve Cengiz Ünder'i elden çıkarmak. Cengiz hariç, diğer üç isme gelecek olan her türlü teklif kabul edilecek. Gelmezse ise 10 gün içinde Peres ve Pedro'nun bonservisleri verilecek. Crespo ile Cengiz'e gelecek kiralama teklifleri de kabul edilecek. Maaş ve bonservisleri üst üste konulduğunda 4 oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti 40 milyon euro civarında.
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