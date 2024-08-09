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Acil eylem planı
Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli... Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği futbolcular, henüz takımdan ayrılabilmiş değil. Yönetim, her ne kadar oyuncuların menajerlerine "Kulüp bulun" talimatı verse de resmi bir teklif gelmedi. Bu da transferde Fenerbahçe'nin bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, acil eylem planına geçme kararı aldı.
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