TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun kankasını kadroya katmak için devreye girdi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
Rade Krunic'in performansından memnun olmayan, Fred'in de sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
YENİ HEDEF ANDRE
Listesindeki isimlerden Faslı yıldız Sofyan Amrabat için Serie A ekibi Fiorentina ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Brezilya ekibi Fluminense'de form giyen 23 yaşındaki Andre oldu.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sportif Direktör Mario Branco'nun teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını alarak geçen hafta Fluminense Kulubü ve Andre'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
HEM FRED VE İSMAİL'İN ALTERNATİFİ HEM YATIRIM TRANSFERİ
Fenerbahçe, hem 6 hem 8 numarada forma giyebilen genç futbolcuyu Fred ve İsmail Yüksek ile dönüşümlü oynayabilecek olmasının yanı sıra Osterwolde gibi bir yatırım transferi olarak da düşünüyor.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'de sona erecek olan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla 24 maçta sahaya çıkarken 1 asist kaydetti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
1.76 boyundaki sağ ayaklı futbolcu ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve stoper olarak da görev yapabiliyor. Andre ayrıca eski Galatasaraylı Felipe Melo ile de aynı takımda yer alıyor.
Andre'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Fluminense altyapısından yetişen ve 2021'den bu yana A takım forması giyen Andre, 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nda ter döktü.
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