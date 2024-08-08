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TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun kankasını kadroya katmak için devreye girdi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 10:41
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TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Sarı lacivertliler özellikle orta saha bölgesine acil takviye yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Ancak Kanarya orta saha pozisyonu için şu ana kadar mutlu sona ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Rade Krunic'in performansından memnun olmayan, Fred'in de sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

YENİ HEDEF ANDRE

Listesindeki isimlerden Faslı yıldız Sofyan Amrabat için Serie A ekibi Fiorentina ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Brezilya ekibi Fluminense'de form giyen 23 yaşındaki Andre oldu.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sportif Direktör Mario Branco'nun teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını alarak geçen hafta Fluminense Kulubü ve Andre'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

HEM FRED VE İSMAİL'İN ALTERNATİFİ HEM YATIRIM TRANSFERİ

Fenerbahçe, hem 6 hem 8 numarada forma giyebilen genç futbolcuyu Fred ve İsmail Yüksek ile dönüşümlü oynayabilecek olmasının yanı sıra Osterwolde gibi bir yatırım transferi olarak da düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'de sona erecek olan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla 24 maçta sahaya çıkarken 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

1.76 boyundaki sağ ayaklı futbolcu ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve stoper olarak da görev yapabiliyor. Andre ayrıca eski Galatasaraylı Felipe Melo ile de aynı takımda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Andre'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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