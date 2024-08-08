TRANSFER HABERİ: Melo'nun kankası Fenerbahçe'ye! 25 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Rade Krunic'in performansından memnun olmayan, Fred'in de sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.