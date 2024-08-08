Rakamlar Dzeko diyor

51 PARAMETREDE 47

Edin Dzeko'nun yaşı ve performansından memnun olmayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödeyerek Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Faslı oyuncu için 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. Ancak iki golcünün geçen sezonki performanslarına bakıldığında kaptan Dzeko, yeni takım arkadaşı Youssef En-Nesyri'ye büyük fark attı. Comparisonator'dan alınan verilere göre; 38 yaşındaki Boşnak yıldız, 51 parametrenin 47'sinde En-Nesyri'yi geride bıraktı.

HÜCUMDA RAKİPSİZ

Nesyri; sadece; defansta kazanılan hava topu, baskıyla top kazanma, kendi sahasında top kazanım ve başarılı defansif aksiyonda Edin Dzeko'yu geçmeyi başardı. Dzeko, başarılı pas, anahtar pas, RCS isabetli pas, asiste dönüşen pas, gol, gol beklentisi, asist, şut, isabetli şut, üçüncü bölgedeki başarılı dripling, topu iler taşıma, toplam şansı, başarılı atak aksiyonları ve presle top kazanma gibi verilerde En-Nesyri'yi geçmeyi bildi. Kısacası rakamlar, F.Bahçe'nin birinci santrforu Dzeko diyor.