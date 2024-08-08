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Maximin’e tam not

Fenerbahçe taraftarı, Lille maçında ilk kez sarı- lacivertli formayla sahaya çıkan Allan Saint-Maximin'in performansından memnun kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Maximin’e tam not

Fenerbahçe taraftarı, Lille maçında ilk kez sarı- lacivertli formayla sahaya çıkan Allan Saint-Maximin'in performansından memnun kaldı. Futbolseverler, Fransız oyuncunun ilerleyen günlerde çok daha iyi olacağını ve nokta atışı bir transfer yapıldığını da yorumlarında vurguladı.

SZYMANSKİ'YE TEPKİ BÜYÜK

Lille karşısında, toplamda 16 pas yapan, ve 1 şut çekebilen Szymanski'ye taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, "Fenerbahçe'nin 10 numarası bu kadar kötü olamaz" yorumlarında bulundu. Polonyalı maçı; Sıfır uzun pas, sıfır top sürme, 1 ikili mücadele kazanma ve 7 top kaybıyla tamamladı.

ORTA SAHA BASKISI

Lille maçı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısında 'Fred'i özlüyorum' demesi; yönetime bir mesaj olarak yorumlandı. Jose'nin Fenerbahçe yönetimine kısaca, "Orta saha transferini bir an önce bitirin" demek istediği vurgulanırken, Krunic'i de bu nedenle oynattığı iddia edildi.

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