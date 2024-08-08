İşte güncel ülke puanımız! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından...

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. İŞTE BU MAÇLARIN ARDINDAN GÜNCEL ÜLKE PUANIMIZ VE SIRALAMAMIZ: