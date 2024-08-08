İşte güncel ülke puanımız! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından...
Temsilcilerimizin yeni sezon öncesi Avrupa macerası başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bir başka temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte bu mücadelelerin ardından güncel ülke puanımız...
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Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
İŞTE BU MAÇLARIN ARDINDAN GÜNCEL ÜLKE PUANIMIZ VE SIRALAMAMIZ:
1-) İNGİLTERE: 85,732
2-) İTALYA: 75,356
3-) İSPANYA: 70,561
4-) ALMANYA: 67,910
5-) FRANSA: 55,165
6-) HOLLANDA: 51,900
7-) PORTEKİZ: 46,016
8-) BELÇİKA: 41,200
9-) TÜRKİYE: 33,600
10-) ÇEKYA: 33,550
11-) İSRAİL: 28,750
12-) NORVEÇ: 27,875
13-) AVUSTURYA: 26,800
14-) YUNANİSTAN: 26,625
15-) İSVİÇRE: 26,575
16-) DANİMARKA 26,325
17-) İSKOÇYA: 26,300
18-) POLONYA: 23,250
19-) SIRBİSTAN: 21,775
20-) HIRVATİSTAN: 21,150
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