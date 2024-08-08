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İşte güncel ülke puanımız! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından...

Temsilcilerimizin yeni sezon öncesi Avrupa macerası başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bir başka temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte bu mücadelelerin ardından güncel ülke puanımız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 21:56
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Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille'e konuk oldu.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabaka ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Kanarya'nın tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydederken, ev sahibi ise Jayden Oosterwolde (K.K.) ve Zhegrova'yla 2-1'i buldu.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İşte güncel ülke puanımız! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından...

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

İşte güncel ülke puanımız! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının ardından...

Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

İŞTE BU MAÇLARIN ARDINDAN GÜNCEL ÜLKE PUANIMIZ VE SIRALAMAMIZ:

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

1-) İNGİLTERE: 85,732

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

2-) İTALYA: 75,356

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

3-) İSPANYA: 70,561

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

4-) ALMANYA: 67,910

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

5-) FRANSA: 55,165

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

6-) HOLLANDA: 51,900

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

7-) PORTEKİZ: 46,016

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

8-) BELÇİKA: 41,200

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

9-) TÜRKİYE: 33,600

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

10-) ÇEKYA: 33,550

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

11-) İSRAİL: 28,750

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

12-) NORVEÇ: 27,875

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

13-) AVUSTURYA: 26,800

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

14-) YUNANİSTAN: 26,625

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

15-) İSVİÇRE: 26,575

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

16-) DANİMARKA 26,325

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

17-) İSKOÇYA: 26,300

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

18-) POLONYA: 23,250

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