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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı Brezilyalı oyuncuya Fenerbahçe talip oldu! Sarı-lacivertli yönetimin arasının çok yakın olduğu Rus ekibi Zenit ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 10:52
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe, aldığı Lille mağlubiyeti sonrası orta sahasındaki aksamalarını kapatmak için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Aynı zamanda Galatasaray'ın da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa maçında aldığı Beşiktaş yenilgisi, sarı kırmızılı ekipte ayrılıklara ve yeni oyuncu arayışlarına sebep oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Cimbom, kısa bir süre önce ilgilendiği Brezilyalı yıldızdan sonuç alamayınca yönünü başka oyunculara çevirmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Sabah'ın haberine göre ise yönetimin devreye girmesi ile bu sefer sarı lacivertli ekip, aynı oyuncu için Zenit'in kapısını çalmak üzere.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Önceki sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 7 asist istatistiklerine ulaşan o oyuncu, hepimizin adını sıkça duyduğu Brezilyalı yıldız Wendel'den başkası değil!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray talip olmuştu fakat A Spor'a konuşan Zenit'in başkanı Alexander Medvedev, sarı kırmızılılardan aldıkları teklifin kabul edilebilir olmadığını belirtmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Aynı oyuncu için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, kulüp ile arasındaki yakın bağlar sayesinde görüşmeleri sonuca bağlayabilecek gibi gözükse de Zenit, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapmakta ısrarcı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Öte yandan Wendel'in kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Oyuncunun son dönemlerde yakaladığı çıkış sonrası değerinin yükselmesi bekleniyor.

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