Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı Brezilyalı oyuncuya Fenerbahçe talip oldu! Sarı-lacivertli yönetimin arasının çok yakın olduğu Rus ekibi Zenit ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, aldığı Lille mağlubiyeti sonrası orta sahasındaki aksamalarını kapatmak için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.
Aynı zamanda Galatasaray'ın da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa maçında aldığı Beşiktaş yenilgisi, sarı kırmızılı ekipte ayrılıklara ve yeni oyuncu arayışlarına sebep oldu.
Cimbom, kısa bir süre önce ilgilendiği Brezilyalı yıldızdan sonuç alamayınca yönünü başka oyunculara çevirmişti.
Sabah'ın haberine göre ise yönetimin devreye girmesi ile bu sefer sarı lacivertli ekip, aynı oyuncu için Zenit'in kapısını çalmak üzere.
Önceki sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 7 asist istatistiklerine ulaşan o oyuncu, hepimizin adını sıkça duyduğu Brezilyalı yıldız Wendel'den başkası değil!
26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray talip olmuştu fakat A Spor'a konuşan Zenit'in başkanı Alexander Medvedev, sarı kırmızılılardan aldıkları teklifin kabul edilebilir olmadığını belirtmişti.
Aynı oyuncu için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, kulüp ile arasındaki yakın bağlar sayesinde görüşmeleri sonuca bağlayabilecek gibi gözükse de Zenit, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapmakta ısrarcı.
Öte yandan Wendel'in kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Oyuncunun son dönemlerde yakaladığı çıkış sonrası değerinin yükselmesi bekleniyor.