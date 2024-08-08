Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı
Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşamaya devam ediyor. Yönetim özellikle Ferdi Kadıoğlu için önemli teklifler gelmesinin ardından adeta alarma geçti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Ferdi'nin yerine ezeli rakibi Beşiktaş'ın gözdesi olan o yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda Premier Lig ekibi Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yaptığı belirtildi.
İngiliz ekibinin, Ferdi için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.
Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu'nun gitme ihtimaline karşılık milli oyuncunun alternatifini belirledi.
Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
MAXIM DE CUYPER LİSTEDE
Mourinho'nun, Ferdi'nin alternatifi olarak verdiği listede olan isimlerden birinin; Belçika A Milli Takımı ve Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim De Cuyper olduğu ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna göre oyuncunun kulübüyle temasa geçilecek.
Hatta sportif direktör Mario Branco, genç futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Maxim De Cuyper'in durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, öncelikle Ferdi'nin durumunun netlik kazanmasını bekliyor.
Öte yandan Beşiktaş da yaz transfer döneminde Maxim De Cuyper için harekete geçmiş ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferden vazgeçmişti.
CLUB BRUGGE PERFORMANSI
Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 62 maçta 5 gol ve 15 asist kaydetti.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Maxim De Cuyper, çıktığı 2 maçta 164 dakika sahada kaldı.
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