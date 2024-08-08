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Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşamaya devam ediyor. Yönetim özellikle Ferdi Kadıoğlu için önemli teklifler gelmesinin ardından adeta alarma geçti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Ferdi'nin yerine ezeli rakibi Beşiktaş'ın gözdesi olan o yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 11:36
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Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Sarı lacivertlilerde gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir gündem hakim.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Kanarya'da özellikle Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler yönetimi düşündürüyor.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Bu doğrultuda Premier Lig ekibi Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

İngiliz ekibinin, Ferdi için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu'nun gitme ihtimaline karşılık milli oyuncunun alternatifini belirledi.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

MAXIM DE CUYPER LİSTEDE

Mourinho'nun, Ferdi'nin alternatifi olarak verdiği listede olan isimlerden birinin; Belçika A Milli Takımı ve Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim De Cuyper olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna göre oyuncunun kulübüyle temasa geçilecek.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Hatta sportif direktör Mario Branco, genç futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Maxim De Cuyper'in durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, öncelikle Ferdi'nin durumunun netlik kazanmasını bekliyor.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

Öte yandan Beşiktaş da yaz transfer döneminde Maxim De Cuyper için harekete geçmiş ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferden vazgeçmişti.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

CLUB BRUGGE PERFORMANSI

Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 62 maçta 5 gol ve 15 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferde Ferdi Kadıoğlu detayı

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Maxim De Cuyper, çıktığı 2 maçta 164 dakika sahada kaldı.

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