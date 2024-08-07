Kadıköy'de görüşürüz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında dün Lille'e Fransa'da şanssız bir şekilde mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, maça istediği gibi başlayamadı. 12'de Santos'un Ferdi'den sıyrılıp içeriye çevirdiği top, Jayden Oosterwolde'ye çarpıp ağlarla buluştu. Livakovic, birçok pozisyonda kalesinde devleşirken, Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'yle yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkici yarıda ise sahne temsilcimizindi.

İRFAN CAN YETMEDİ

Maximin'le 3 dakikada iki fırsatı harcayan Fenerbahçe, aradığı, beklediği golü ise 79'da İrfan Can Kahveci'yle buldu. 70'te Tadic'in yerine oyuna dahil olan milli yıldız, muhteşem bir frikikle skora dengeyi getirdi. Ancak şanssızlık yakamızı bırakmadı. 90+1'de bu kez Zhegrova'nın şutu Çağlar'a çarparak filelerimizle buluştu: 2-1. Rövanş haftaya Kadıköy'de. Biz bu turu geçeriz.

İSMAİL KORKUTTU

Fred'in yokluğunda ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, karşılaşmanın 22'nci dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Tecrübeli oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girdi. Yapılan tedavinin ardından korkulan olmadı ve İsmail Yüksek maça devam edebildi.

JAYDEN SÜRPRİZİ

Teknik direktör Jose Mourinho, Lille maçının 11'inde büyük sürprizlere imza attı. Özellikle savunma hattını değiştiren Portekizli çalıştırıcı, stoperde Djiku'nun yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi. Sağ bekte de Osayi'yi kesen Jose, Mert Müldür'ü sahaya sürdü. Ferdi, sol bekteki yerine geri döndü. Maximin'in de ilk kez forma giydi.

MUHTEŞEM LIVA

Zaman zaman sergilediği performansla ağır eleştirilere maruz kalan Dominik Livakovic, dün Lille karşısında muhteşem bir performans ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda birbirinden önemli kurtarışlar yapan Hırvat eldiven, Fenerbahçe'yi ilk 45'te ayakta tutan isimdi. Önce 8'de Gomes'in şutunu harika çıkaran Liva, 15'te de Haraldsson'un ceza sahasından vuruşunda gol izni vermedi. Tecrübeli file bekçisi, 27'de Gomes'in bazukasını kurtararak rakibinin ikinci golü bulmasını önledi. 36'da da harika bir top çıkaran Liva, 4 kritik kurtarışa imza attı. Livakovic, yenilen iki golde hatasızdı. Farklı mağlubiyeti önleyen isimdi.

MERT VASATTI

Osayi-Samuel'in yerine dün sahada olan Mert Müldür, beklentilerin altında kaldı. Milli oyuncu, özellikle hücum aksiyonlarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

KRUNIC'E BÜYÜK TEPKİ

Jose Mourinho, Fred'in yokluğunda dün Rade Krunic'i yine 11'de görevlendirdi. İlk yarıda yüzde yüz pas isabetiyle oynayan Boşnak oyuncu, 90 dakika boyunca da fazla pas hatası yapmadı. Ancak performansı taraftarlardan tepki aldı.

KAPTAN BOŞ GEÇTİ

Lugano ile oynanan iki karşılaşmada 4 gol atarak turun geçilmesinde baş mimar olan Edin Dzeko, Lille'i boş geçti. 31'de karşı karşıya Chevalier'i geçemeyen Boşnak yıldız, 32'de de müsait durumda dışarı attı.

ÇAĞLAR İKİYİ ÖNLEDİ

Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Çağlar Söyüncü, 25'inci dakikada adeta savunmada duvar ördü. Jonathan David'in boş boş kaldığı pozisyonda topun önüne kendisini atan tecrübeli oyuncu, mutlak golü önledi.

İLK GOLÜ YEDİK

Fenerbahçe, tıpkı Lugano maçlarında olduğu gibi dün Lille karşısında da ilk golü yiyen taraftı. Sarı-lacivertliler, üç karşılaşmanın da ilk 15 dakikasında topu filelerinde gördü. Yenilen bu goller savunma zafiyetini ortaya koydu.

OĞUZ'DAN SİFTAH

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, dün ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 23 yaşındaki oyuncu, 70'te Allan Saint-Maximin'in yerine oyuna dahil oldu.