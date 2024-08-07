Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Avrupa kupaları listesinde değişiklik yaşandı ve Türkiye bir basamak geriledi. Peki ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası ülke puanında güncelleme oldu. İşte UEFA ülke puanında son durum...
1-) İNGİLTERE: 85,732
2-) İTALYA: 75,356
3-) İSPANYA: 70,561
4-) ALMANYA: 67,910
5-) FRANSA: 55,307
6-) HOLLANDA: 52,316
7-) PORTEKİZ: 46,816
8-) BELÇİKA: 41,900
9-) ÇEKYA: 34,850
10-) TÜRKİYE: 34,800
11-) İSRAİL: 29,750
12-) NORVEÇ: 29.500
13-) YUNANİSTAN: 28,250
14-) DANİMARKA 28,200
15-) AVUSTURYA: 27,600
16-) İSVİÇRE: 27,275
17-) İSKOÇYA: 26.800
18-) POLONYA: 25,000
19-) HIRVATİSTAN: 22,400
20-) SIRBİSTAN: 21,975
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