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Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Avrupa kupaları listesinde değişiklik yaşandı ve Türkiye bir basamak geriledi. Peki ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 10:43
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Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille'e konuk oldu.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabaka ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Kanarya'nın tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydederken, ev sahibi ise Jayden Oosterwolde (K.K.) ve Zhegrova'yla 2-1'i buldu.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

Öte yandan Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası ülke puanında güncelleme oldu. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

1-) İNGİLTERE: 85,732

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

2-) İTALYA: 75,356

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

3-) İSPANYA: 70,561

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

4-) ALMANYA: 67,910

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

5-) FRANSA: 55,307

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

6-) HOLLANDA: 52,316

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

7-) PORTEKİZ: 46,816

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

8-) BELÇİKA: 41,900

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

9-) ÇEKYA: 34,850

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

10-) TÜRKİYE: 34,800

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

11-) İSRAİL: 29,750

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

12-) NORVEÇ: 29.500

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

13-) YUNANİSTAN: 28,250

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

14-) DANİMARKA 28,200

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

15-) AVUSTURYA: 27,600

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

16-) İSVİÇRE: 27,275

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

17-) İSKOÇYA: 26.800

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

18-) POLONYA: 25,000

Fenerbahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum

19-) HIRVATİSTAN: 22,400

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