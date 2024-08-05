TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin geçen sezon transfer ettiği Rodrigo Becao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı öne sürülen Rodrigo Becao için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
La Stampa'nın haberine göre Torino, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.
Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu renklerine bağlayan Torino'nun söz konusu bölgeye bir takviye daha yapacağı vurgulandı.
Haberde Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati'nin geçtiğimiz sezon da Rodrigo Becao'yu istediği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatıldı.
10 MİLYON EURO
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı.
Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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