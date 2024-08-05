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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin geçen sezon transfer ettiği Rodrigo Becao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 16:00
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Bu doğrultuda Kanarya'dan sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almadığı öne sürülen Rodrigo Becao için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

La Stampa'nın haberine göre Torino, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu renklerine bağlayan Torino'nun söz konusu bölgeye bir takviye daha yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

Haberde Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati'nin geçtiğimiz sezon da Rodrigo Becao'yu istediği ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

10 MİLYON EURO

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı.

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