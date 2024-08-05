TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte bonservis ücreti

Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Youssef En-Nesyri gelene kadar kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Sezon başı kamplarında bir türlü istenileni veremeyen milli oyuncunun biletini Portekizli çalıştırıcı hemen kesti. Büyük hayal kırıklığı yaşatan Cengiz'in menajerine geçtiğimiz ay kulüp bul talimatı verildi.

VENEZIA VE EMPOLI

İtalya'da hala pazarı olan Cengiz Ünder'i Serie A'dan bazı kulüpler radarına aldı. Bunların biri bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia ile Empoli... Sarı-lacivertli yönetim, henüz Marsilya'ya taksitleri bitmeyen Cengiz için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak İtalyan ekipleri, kiralama teklifinde bulundu. Yönetim, bu tekliflere sıcak bakmasa da oyuncuyu mecburen gönderecek. Cengiz'in vedası an meselesi.