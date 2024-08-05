Jose Mourinho Lille - Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ: Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maça hazırız.