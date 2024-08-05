Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho Lille - Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 18:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho Lille - Fenerbahçe maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maça hazırız.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati'den önemli açıklamalar! Türkiye 'soykırım' davasına müdahil oluyor
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho konuşuyor | CANLI Mourinho konuşuyor | CANLI 17:45
Kerim Frei, Elazığspor’da Kerim Frei, Elazığspor’da 17:10
Ahmet Salih Erdem’e anma töreni! Ahmet Salih Erdem’e anma töreni! 16:47
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 16:34
Ahmet Salih Erdem son yolculuğuna uğurlandı Ahmet Salih Erdem son yolculuğuna uğurlandı 16:28
F.Bahçe'nin muhtemel rakiplerini tanıyalım! F.Bahçe'nin muhtemel rakiplerini tanıyalım! 16:12
Daha Eski
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 16:00
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 15:10
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 14:39
Anadolu Efes yeni transferini duyurdu! Anadolu Efes yeni transferini duyurdu! 14:18
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 14:02
G.Saray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım! G.Saray'ın rakibi Young Boys'u tanıyalım! 13:45