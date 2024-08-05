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Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'de kimler var?

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin merak beklediği Fenerbahçe Lille maçının ayrıntıları internet üzerinden yapılan sorgulamalarla araştırılıyor... Peki Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve karşılaşmaya dair önemli notlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 12:23
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Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maça dair yayın bilgilerini ve birçok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz...

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FENERBAHÇE LILLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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