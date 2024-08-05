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Fenerbahçe, Lille maçına hazır!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:41
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Fenerbahçe, Lille maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Fred katılamadı. UEFA listesinde yer almayan Emre Mor da sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Lille maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 14.00'te özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.

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