Nokta atışı transfer

Orta saha transferi için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, panik yapmıyor. Sarı lacivertlilerde hem sportif direktör Mario Branco hem de teknik direktör Jose Mourinho en doğru ismi kadroda görmek istiyor. Telaş yapmadan nokta atışı transfere yönelen sarı lacivertlilerde Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat'a resmi teklifler yapıldı. Bonservisi elinde olan Guido Rodriguez, West Ham'a yöneldi. Amrabat için Fiorentina'nın kapısını çalan Fenerbahçe görüşmelere devam ediyor.

ADA'DAN İKİ İSİM

Sarı lacivertliler ismi Galatasaray'la anılan Manchester United'dan Scott McTominay'i de takipte tutuyor. Manchester United ile ilk temaslar gerçekleşti. Burnley'den Sander Berge de adı geçen isimlerden. Jose Mourinho'nun 6 ve 8 numarada oynayabilecek bir isim aradığı aktarıldı. Fred'in sakatlığı moralleri bozsa da Lille ile özellikle deplasmanda yapılacak ilk maçın idare edilebileceği ifade edildi. İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın formda görüntüsü teknik ekibi rahatlatıyor.

BERGE, MANU'NUN LİSTESİNDE

Jose Mourinho'nun beğendiği ve kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Sander Berge, Manchester United'ın da takibinde bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar, Norveçli yıldızı transfer listesine dahil etti. Burnley'den ayrılması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin kısa sürede netleşeceği ifade ediliyor.

MCTOMINAY'I FULHAM İSTİYOR

Orta saha adayları arasında Scott McTominay'i de yazan Fenerbahçe'nin en ciddi rakiplerinden biri Fulham olacak. Fulham'ın ciddi anlamda İskoç orta sahayı istediği bildirildi. McTominay'in de ailesiyle İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı dile getirildi.

GUIDO, WEST HAM'A

Sarı lacivertli takımın orta saha adaylarından Guido Rodriguez, West Ham United'a transfer oluyor. İngiliz kulübü ile anlaşma sağlayan Arjantinli futbolcunun, Londra temsilcisiyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

AMRABAT'A 10 MİLYON EURO

İtayan basını Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'la ilgili transfer çalışmalarına dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin 10 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Faslı futbolcuya 3 ila 5 milyon euro arasında yıllık maaş verileceği de iddia edildi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği savunuldu. Amrabat'ın önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi. Fioretina'nın teklifleri değerlendireceği aktarıldı.