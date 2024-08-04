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Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da kadroya katılacak yeni isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:08
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Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Orta sahada güçlü ve iyi bir 6 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin yıllardan beri devam eden transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Son yıllarda nerdeyse her transfer döneminde '6 numara' konusu gündeme taşındı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

2018-2019 sezonu başında Josef de Souza'nın gitmesinden sonra kadroya Jailson dahil edilmişti.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Ardından 2019-2020 sezonunda büyük beklentilerle Luiz Gustavo getirildi.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

2020-2021 sezonunda bu kez Jose Sosa'ya imza attırıldı.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

2021-2022 sezonunda ise sürpriz Miguel Crespo transferi geldi.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

2022-2023 sezonunda Willian Arao sarı lacivertli formayı giyerken, 2023- 2024 sezonunun devre arasında da Rade Krunic transfer edildi.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Bu sezon başında da bir kez daha 6 numaraya iyi bir takviye planlanıyor.

Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo

Son dönemde orta sahada hep farklı 6 numaralar transfer eden Fenerbahçe'de en istikrarlı isim Luiz Gustavo oldu.

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