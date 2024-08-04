Fenerbahçe'de hayrete düşüren istatistik! En iyisi Luiz Gustavo
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da kadroya katılacak yeni isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin tüm detayları...
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Ardından 2019-2020 sezonunda büyük beklentilerle Luiz Gustavo getirildi.
2020-2021 sezonunda bu kez Jose Sosa'ya imza attırıldı.
2021-2022 sezonunda ise sürpriz Miguel Crespo transferi geldi.
2022-2023 sezonunda Willian Arao sarı lacivertli formayı giyerken, 2023- 2024 sezonunun devre arasında da Rade Krunic transfer edildi.
Bu sezon başında da bir kez daha 6 numaraya iyi bir takviye planlanıyor.
Son dönemde orta sahada hep farklı 6 numaralar transfer eden Fenerbahçe'de en istikrarlı isim Luiz Gustavo oldu.
2019'da Marsilya'dan gelen Brezilyalı futbolcu 97 resmi maça çıkarken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Gustavo, Fenerbahçe'de hiç kupa kazanmadı.
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