Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isimleri kadrosuna katmak isteyen Eyüpspor'da Arda Turan, transferler için ısrarını sürdürüyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... FB GS SPOR HABERLERİ
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İkna çabaları sürüyor. Teknik direktör Arda Turan'ın da oyuncuyla bizzat temas kuracağı öğrenildi.
RYAN KENT GÜNDEMDE
Eyüpspor'un Fenerbahçe'den istediği isim ise Ryan Kent. Başarılı kanat oyuncusu, Jose Mourinho'nun kanat planlamasında yer almıyor.
Eflatun-Sarılılar, her iki yıldız oyuncu konusunda da kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'in, İngiltere'ye döneceği konuşuluyordu.
İngiltere Championship kulübü Leeds United'ın yıldız futbolcuyu istediği bildiriliyordu. Ancak Kent için somut hamle, şu ana kadar Eyüpspor'dan geldi.
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