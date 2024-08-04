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Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isimleri kadrosuna katmak isteyen Eyüpspor'da Arda Turan, transferler için ısrarını sürdürüyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... FB GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 13:54
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Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transferde gözünü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dikti.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Milliyet'te yer alan haberde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yaparken transferde bombaları patlatmak için harekete geçti.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

OLIVIERA RADARDA

İstanbul ekibi, sarı-kırmızılı takımın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile görüşme halinde.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İkna çabaları sürüyor. Teknik direktör Arda Turan'ın da oyuncuyla bizzat temas kuracağı öğrenildi.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

RYAN KENT GÜNDEMDE

Eyüpspor'un Fenerbahçe'den istediği isim ise Ryan Kent. Başarılı kanat oyuncusu, Jose Mourinho'nun kanat planlamasında yer almıyor.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Eflatun-Sarılılar, her iki yıldız oyuncu konusunda da kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'in, İngiltere'ye döneceği konuşuluyordu.

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