TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi. 8 numara için rotasını Hollanda'ya çeviren sarı lacivertlil yöneticiler yıldız futbolcunun kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Zerrouki'nin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.
Cezayir dışında Hollanda vatandaşlığı da bulunan Zerrouki'ye en güncel verilere göre; 9 milyon Euro değer biçiliyor.
24 GOLE KATKI YAPTI
Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 244 maça çıkan Zerrouki, 14 gol attı ve 10 da asist yaptı.
Futbolcu, Cezayir ile de 36 maçta 3 gole imza attı.
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