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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi. 8 numara için rotasını Hollanda'ya çeviren sarı lacivertlil yöneticiler yıldız futbolcunun kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Fred'in sakatlığı sonrası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Kanarya'nın Feyenoord'da oynayan Cezayirli futbolcu Ramiz Zerrouki'yi listesine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için henüz resmi teklif yapmadığı ancak kısa süre içinde Feyenoord ile masaya oturacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Zerrouki'nin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

Cezayir dışında Hollanda vatandaşlığı da bulunan Zerrouki'ye en güncel verilere göre; 9 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

24 GOLE KATKI YAPTI

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 244 maça çıkan Zerrouki, 14 gol attı ve 10 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!

Futbolcu, Cezayir ile de 36 maçta 3 gole imza attı.

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