Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları öncesinde kadrosunda değişiklik yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 21:44 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 21:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu tur öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda iki değişikliğe gitti.

Lugano maçından farklı olarak kadrodan çıkarılan isimler Ryan Kent ve sakatlığı bulunan Fred olurken, kadroya eklenen isimler Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri oldu.

Öte yandan Lugano turunda kadroda bulunmayan Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Emre Mor ve Burak Kapacak, yine kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi Devamını Oku BUNU DA OKU

Beşiktaş stoper transferini açıkladı!
Türk Telekom
DİĞER
Süper Lig'de en çok seyirci çeken stadyumlar belli oldu! Zirvede büyük fark...
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler
G.Saray'ın orta sahası Ukrayna'dan!
Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı! Beşiktaş yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı! 22:15
F.Bahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik! F.Bahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik! 21:44
Süper Kupa'da dev kapışma! İşte derbinin 11'leri Süper Kupa'da dev kapışma! İşte derbinin 11'leri 20:43
Fulham flaş transferi resmen duyurdu! Fulham flaş transferi resmen duyurdu! 16:36
Ankaragücü'nde imza şov! Ankaragücü'nde imza şov! 16:15
Fırtına hazırlıklara başladı! Fırtına hazırlıklara başladı! 16:12
Daha Eski
Nwakaeme futbol festivaline katıldı Nwakaeme futbol festivaline katıldı 16:11
Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi 15:46
Buruk ve Bronckhorst'dan dikkat çeken sözler! Buruk ve Bronckhorst'dan dikkat çeken sözler! 14:51
Kaptanlardan Süper Kupa öncesi dikkat çeken sözler! Kaptanlardan Süper Kupa öncesi dikkat çeken sözler! 14:41
Başakşehir - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? Başakşehir - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? 14:12
Beşiktaş dev maça hazır! Beşiktaş dev maça hazır! 14:10