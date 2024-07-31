TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Fred'in sakatlığının ardından orta saha transferi büyük bir hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine dünyaca ünlü o futbolcuyu aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Kanarya'da Fred sakatlığı nedeniyle 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalması söz konusuyken Fenerbahçe transferde kolları sıvadı.
Sarı-lacivertliler etkili bir isimle orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Bu anlamda Kanarya'nın gündemine oldukça flaş bir isim geldi.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester City'nin satmaya hazırlandığı Kovacic için Fenerbahçe devreye girdi.
Haberin devamında Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı kadrosuna katmasının transferde büyük bir başarı olacağı aktarıldı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce beraber çalıştığı futbolcuyu takımında kesinlikle görmek istediği ifade ediliyor.
30 yaşındaki Mateo Kovacic çok yönlü bir isim. Hırvat yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.
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