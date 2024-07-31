TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 4-3'ün rövanşında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.