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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Fred'in sakatlığının ardından orta saha transferi büyük bir hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine dünyaca ünlü o futbolcuyu aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 15:50
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Sarı-lacivertliler 4-3'ün rövanşında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Karşılaşmada yaşanan o gelişme Fenerbahçe'yi bir hayli üzdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Kanarya'da Fred sakatlığı nedeniyle 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalması söz konusuyken Fenerbahçe transferde kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Sarı-lacivertliler etkili bir isimle orta sahasını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Bu anlamda Kanarya'nın gündemine oldukça flaş bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

The Sun'da yer alan habere göre Manchester City'nin satmaya hazırlandığı Kovacic için Fenerbahçe devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı kadrosuna katmasının transferde büyük bir başarı olacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

Ayrıca sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce beraber çalıştığı futbolcuyu takımında kesinlikle görmek istediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Fred'in boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak!

30 yaşındaki Mateo Kovacic çok yönlü bir isim. Hırvat yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.

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