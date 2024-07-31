Benim adım Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, takımını sırtlamaya devam ediyor. Sezon başındaki 5 hazırlık maçında 5 kez ağları havalandırarak 'sezona hazırım' mesajı veren Boşnak yıldız, ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Lugano ile İsviçre'de oynanan ilk maçta yaptığı hat-trick'le 4-3'lük galibiyetin baş mimarı olan Edin Dzeko, dün de 59'da ağları sarsmayı başardı. Youssef En-Nesyri, transferi sonrasında ikinci golcü olacağı konuşulan Dzeko, yeni takım arkadaşına 'benden formayı almak kolay değil' mesajını net olarak verdi.