Jose’nin prensi Kovacic

Son olarak forvet En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahaya bir dünya yıldızı getirmek için operasyonunu sürdürüyor. İngiliz The Sun gazetesi, teknik direktör Jose Mourinho'nun bir numaralı hedefinin Premier League ekibi Manchester City'de forma giyen Mateo Kovacic olduğunu duyurdu.

Geride bıraktığı sezon Manchester City formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki yıldız, forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kanarya'nın Hırvat futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro ödemesi gerektiği, bu nedenle kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtildi.